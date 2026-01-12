ACTIVITÉ QIGONG FELDENKRAIS Avenue de la Cadole Balaruc-les-Bains

ACTIVITÉ QIGONG FELDENKRAIS

Avenue de la Cadole 16, Balaruc-les-Bains, Hérault

Tarif : 8 EUR

Date et horaire :

Début : 2026-03-02

Fin : 2026-12-07

Date(s) :

2026-03-02

Tous les lundis à Balaruc-les-Bains et ce pendant une heure, vous pourrez découvrir les bienfaits du Qi Gong et du Feldenkrais en compagnie de Sophie BIDAN.

Tous les lundis à 10h30 salle de la Cadole 16 avenue de la Cadole à Balaruc-les-Bains, vous pourrez les bienfaits du Qi Gong et du Feldenkrais en compagnie de Sophie BIDAN.Reconnue dans les facultés de médecine de France, le Qi Gong s’apparente à une gym intérieure où vous pourrez apprendre à bien faire circuler votre énergie afin de préserver le bon fonctionnement de vos organes.Quant au Feldenkrais créé par Monsieur Feldenkrais, il vous permettra de vous relaxe de manière active à l’aide de mouvements faciles et simples à réaliser, ainsi qu’à vous libérer de tensions intérieurs.Quota minimum 1 personne, quota maximum de 50 personnes. Tarif unique. .

Avenue de la Cadole 16 Avenue de la Cadole Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie

English :

Every Monday in Balaruc-les-Bains, for one hour, you can discover the benefits of Qi Gong and Feldenkrais in the company of Sophie BIDAN.

