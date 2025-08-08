Activité René Magritte, peintre de l’illusion et du décalé Université Populaire, grande salle Bourg-lès-Valence
Activité René Magritte, peintre de l’illusion et du décalé Université Populaire, grande salle Bourg-lès-Valence mardi 31 mars 2026.
Université Populaire, grande salle 20 chemin du Valentin Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Début : 2026-03-31 14:30:00
fin : 2026-03-31 16:30:00
2026-03-31
Peintre d’origine belge, associé au surréalisme, René Magritte (1898-1967) est le maître des énigmes.
Université Populaire, grande salle 20 chemin du Valentin Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 81 79 contact@upaval.com
A Belgian-born painter associated with Surrealism, René Magritte (1898-1967) is a master of enigmas.
