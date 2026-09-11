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AGENDA · Saint-Jean-d'Angély

Activité séance de Zumba Saint-Jean-d’Angély

dimanche 4 octobre 2026 · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Abbaye Royale
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Jean-d’Angély

Activité séance de Zumba

Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:30:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Séance de Zumba avec l’association Evidanse.
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Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 54 13 27  associationevidance17@gmail.com

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English :

Zumba session with the Evidanse charity.

L’événement Activité séance de Zumba Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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