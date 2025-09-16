Activité seniors Atelier PEPS Eurêka Salle socio-culturelle Michel Porcheron La Taillée

Activité seniors Atelier PEPS Eurêka Salle socio-culturelle Michel Porcheron La Taillée mardi 16 septembre 2025.

Activité seniors Atelier PEPS Eurêka

Salle socio-culturelle Michel Porcheron 61 rue du 8 mai 1945 La Taillée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16 09:30:00

fin : 2025-11-04 12:00:00

Date(s) :

2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-11-04 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09

Gardez votre mémoire en pleine forme !

Égarer ses clés, oublier un rendez-vous, ne plus se souvenir du titre d’un film… Avec l’âge le cerveau perd de sa capacité à retenir les nouvelles informations.

Grâce à ces ateliers, vous comprendrez qu’une multitude de facteurs tels que la pratique d’une activité physique régulière, une gymnastique intellectuelle et une bonne hygiène de vie, contribuent à entretenir votre mémoire.

Prendre soin de vous, c’est prendre soin de votre mémoire.

Gratuit sur inscription .

Salle socio-culturelle Michel Porcheron 61 rue du 8 mai 1945 La Taillée 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 40 41 30 83

English :

Keep your memory in tip-top shape!

German :

Halten Sie Ihr Gedächtnis fit!

Italiano :

Mantenete la vostra memoria in perfetta forma!

Espanol :

Mantén tu memoria en plena forma

L’événement Activité seniors Atelier PEPS Eurêka La Taillée a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud