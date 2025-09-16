Activité seniors Atelier PEPS Eurêka Salle socio-culturelle Michel Porcheron La Taillée
Activité seniors Atelier PEPS Eurêka
Salle socio-culturelle Michel Porcheron 61 rue du 8 mai 1945 La Taillée Vendée
Début : 2025-09-16 09:30:00
fin : 2025-11-04 12:00:00
2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-11-04 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09
Gardez votre mémoire en pleine forme !
Égarer ses clés, oublier un rendez-vous, ne plus se souvenir du titre d’un film… Avec l’âge le cerveau perd de sa capacité à retenir les nouvelles informations.
Grâce à ces ateliers, vous comprendrez qu’une multitude de facteurs tels que la pratique d’une activité physique régulière, une gymnastique intellectuelle et une bonne hygiène de vie, contribuent à entretenir votre mémoire.
Prendre soin de vous, c’est prendre soin de votre mémoire.
Gratuit sur inscription .
Salle socio-culturelle Michel Porcheron 61 rue du 8 mai 1945 La Taillée 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 40 41 30 83
English :
Keep your memory in tip-top shape!
German :
Halten Sie Ihr Gedächtnis fit!
Italiano :
Mantenete la vostra memoria in perfetta forma!
Espanol :
Mantén tu memoria en plena forma
