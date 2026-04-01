Activité Sophrologie Enfants Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan

Saint-Thonan

Activité Sophrologie Enfants

Les Jardins de l’Éveil 5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 16:00:00

fin : 2026-04-22 17:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Apprendre à se détendre et à mieux connaître son corps. .

Les Jardins de l’Éveil 5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40

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English : Activité Sophrologie Enfants

L’événement Activité Sophrologie Enfants Saint-Thonan a été mis à jour le 2026-04-08 par OT LANDERNEAU DAOULAS