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Activité Sophrologie Enfants Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan

Activité Sophrologie Enfants Les Jardins de l’Éveil Saint-Thonan mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Les Jardins de l'Éveil

Adresse : 5 Lieu-dit Créac'h Coadic

Ville : 29800 Saint-Thonan

Département : Finistère

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Saint-Thonan

Activité Sophrologie Enfants

Les Jardins de l’Éveil 5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 16:00:00
fin : 2026-04-22 17:30:00

Date(s) :
2026-04-22

Apprendre à se détendre et à mieux connaître son corps.   .

Les Jardins de l’Éveil 5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40 

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English : Activité Sophrologie Enfants

L’événement Activité Sophrologie Enfants Saint-Thonan a été mis à jour le 2026-04-08 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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