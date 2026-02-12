Activité spéciale Groupe local LPO À la recherche de l’œdicnème criard à Saint-Martin-sur-Oreuse Thorigny-sur-Oreuse
Activité spéciale Groupe local LPO À la recherche de l’œdicnème criard à Saint-Martin-sur-Oreuse Thorigny-sur-Oreuse samedi 25 avril 2026.
Activité spéciale Groupe local LPO
À la recherche de l’œdicnème criard à Saint-Martin-sur-Oreuse
Thorigny-sur-Oreuse Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 17:00:00
fin : 2026-04-25 20:00:00
Date(s) :
2026-04-25
À la recherche de l’œdicnème criard à Saint-Martin-sur-Oreuse
Limicole terrestre surprenant, l’œdicnème criard, aussi surnommé courlis de terre , s’active dès la tombée de la nuit. Venez aider à rechercher sa présence par l’écoute de son chant flûté.
RDV à 17 h au parking de Colruyt, situé au 54, rue du Général Leclerc à Sens (départ covoiturage) ou à 17 h 30 devant l’église de Saint-Martin-sur-Oreuse. Retour prévu pour 20 h. Inscription au 03 86 87 17 83, au 06 33 88 13 21 ou via gl.nord-yonne@lpo.fr (attention, places limitées). .
Thorigny-sur-Oreuse 89260 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 17 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Activité spéciale Groupe local LPO
À la recherche de l’œdicnème criard à Saint-Martin-sur-Oreuse
L’événement Activité spéciale Groupe local LPO
À la recherche de l’œdicnème criard à Saint-Martin-sur-Oreuse Thorigny-sur-Oreuse a été mis à jour le 2026-02-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)