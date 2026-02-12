Activité spéciale Groupe local LPO

À la recherche de l’œdicnème criard à Saint-Martin-sur-Oreuse

Thorigny-sur-Oreuse Yonne

Début : 2026-04-25 17:00:00

fin : 2026-04-25 20:00:00

2026-04-25

Limicole terrestre surprenant, l’œdicnème criard, aussi surnommé courlis de terre , s’active dès la tombée de la nuit. Venez aider à rechercher sa présence par l’écoute de son chant flûté.

RDV à 17 h au parking de Colruyt, situé au 54, rue du Général Leclerc à Sens (départ covoiturage) ou à 17 h 30 devant l’église de Saint-Martin-sur-Oreuse. Retour prévu pour 20 h. Inscription au 03 86 87 17 83, au 06 33 88 13 21 ou via gl.nord-yonne@lpo.fr (attention, places limitées). .

Thorigny-sur-Oreuse 89260 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 17 83

