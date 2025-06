Activité sportive aquatique Aquabike Kaysersberg Vignoble 1 juillet 2025 09:00

Haut-Rhin

Activité sportive aquatique Aquabike 31 Rue du Geisbourg Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Lundi 2025-07-01 09:00:00

fin : 2025-08-30 09:45:00

2025-07-01

Venez pratiquez cette activité sportive avec un vélo immersif et sans ressentir courbatures, douleurs articulaires ou vertébrales.

Durant tout l’été venez profiter des joies de pratiquer une activité physique lors d’une séance d’aquabike à l’espace Arc en Ciel.

Pendant 45 minutes dépensez vous en musique avec des vélos immersifs avec différents exercices cardios et de renforcement musculaire.

Chaque semaine une séance le lundi à 9h et une séance le jeudi à 19h. .

31 Rue du Geisbourg

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 26 27 espace.nautique@cc-kaysersberg.fr

English :

Enjoy this sporty activity on an immersive bike without aches and pains in your joints or spine.

German :

Kommen Sie und üben Sie diese sportliche Aktivität mit einem immersiven Fahrrad aus, ohne Muskelkater, Gelenk- oder Wirbelschmerzen zu verspüren.

Italiano :

Venite a praticare questa attività sportiva su una bicicletta coinvolgente, senza avvertire dolori alle articolazioni o alla colonna vertebrale.

Espanol :

Venga y participe en esta actividad deportiva en bicicleta de inmersión sin sentir dolores en las articulaciones ni en la columna vertebral.

L'événement Activité sportive aquatique Aquabike Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-06-21