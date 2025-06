Activité sportive aquatique Aquagym Kaysersberg Vignoble 1 juillet 2025 19:00

Venez vous dépensez lors d’une séance d’aquagym en musique. Activité supervisée par un maître-nageur.

Durant tout l’été venez profiter des joies de pratiquer une activité phyisique lors d’une séance d’aquagym à l’espace Arc en Ciel.

Pendant 45 minutes dépensez vous en musique avec des exercices de cardio, de renforcement musculaire et même avec moment spécial abdominaux.

Chaque semaine une séance le mercredi à 19h et une séance le vendredi à 9h. .

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 26 27 espace.nautique@cc-kaysersberg.fr

English :

Come and work out during an aquagym session to music. Supervised by a lifeguard.

German :

Bewegen Sie sich bei einer Wassergymnastikstunde mit Musik. Die Aktivität wird von einem Bademeister beaufsichtigt.

Italiano :

Venite ad allenarvi durante una sessione di acquagym a ritmo di musica. Sotto la supervisione di un bagnino.

Espanol :

Venga a hacer ejercicio durante una sesión de aquagym al ritmo de la música. Supervisado por un socorrista.

