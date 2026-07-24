Activité sportive carabine laser et tir à l’arc Bosville
mardi 18 août 2026 · Bosville
Informations pratiques
Bosville
Activité sportive carabine laser et tir à l’arc
Bosville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Envie de bouger et de vous amuser ? Participez à notre activité sportive dédiée à la carabine laser et au tir à l’arc.
Lieu à Bosville
Dates 7, 14, 21 et 28 juillet / 4, 11, 18, 25 août
Gratuit, sur réservation dès 8 ans. .
Bosville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com
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English : Activité sportive carabine laser et tir à l’arc
L’événement Activité sportive carabine laser et tir à l’arc Bosville a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre