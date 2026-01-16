Activité sportive carabine laser et tir à l’arc Vittefleur
Activité sportive carabine laser et tir à l’arc
Salle Paul Lecordier Vittefleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-17 15:30:00
Envie de bouger et de vous amuser ? Participez à notre activité sportive dédiée à la carabine laser et au tir à l’arc, salle Paul Lecordier de 14h à 15h30.
Gratuit, sur réservation dès 10 ans. .
Salle Paul Lecordier Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com
