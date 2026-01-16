Activité sportive carabine laser et tir à l’arc Vittefleur

Activité sportive carabine laser et tir à l’arc

Salle Paul Lecordier Vittefleur Seine-Maritime

17 février 2026, 14h00

15h30

2026-02-17

Envie de bouger et de vous amuser ? Participez à notre activité sportive dédiée à la carabine laser et au tir à l’arc, salle Paul Lecordier de 14h à 15h30.

Gratuit, sur réservation dès 10 ans. .

Salle Paul Lecordier Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com

