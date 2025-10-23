Activité sportive jeux de raquettes Vittefleur

Gymnase Vittefleur Seine-Maritime

Début : 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-23 15:30:00

2025-10-23

Jeux de raquettes au gymnase de 14h à 15h30.

Envie de bouger et de vous amuser ? Participez à notre activité sportive dédiée aux jeux de raquettes !

Gratuit, sur réservation dès 8 ans. .

Gymnase Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com

