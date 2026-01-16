Activité sportive poull ball Vittefleur

Activité sportive poull ball

Salle Paul Lecordier Vittefleur Seine-Maritime

Début : 2026-02-12 14:00:00

fin : 2026-02-12 15:30:00

2026-02-12

Envie de bouger et de vous amuser ? Participez à notre activité sportive dédiée au poull ball.

Le Poull Ball est un sport collectif imaginé par un professeur belge d’éducation physique. Il se pratique avec deux équipes mixtes de 5 joueurs, qui s’affrontent à l’aide d’un gros ballon sur un terrain rectangulaire de 40 mètres sur 20. Le but du jeu est simple faire tomber l’une des deux cibles en respectant un ensemble de règles.

Salle Paul Lecordier de 14h à 15h30.

Gratuit, sur réservation .

Salle Paul Lecordier Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com

English : Activité sportive poull ball

