Informations pratiques

Ingouville

Activité sportive Séance de Biathlon

Ingouville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Participez à une initiation au biathlon avec le pôle Albâtre Sport et loisirs.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir le biathlon dans un cadre exceptionnel !

A partir de 10 ans.

>Dates 6, 20 et 27 août à Ingouville sur mer

13 août à Cany Barville

Gratuit. Réservation obligatoire . .

Ingouville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com

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English : Activité sportive Séance de Biathlon

L’événement Activité sportive Séance de Biathlon Ingouville a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre