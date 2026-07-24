Activité sportive Séance de Biathlon Ingouville
jeudi 20 août 2026 · Ingouville
Informations pratiques
Ingouville
Activité sportive Séance de Biathlon
Ingouville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Participez à une initiation au biathlon avec le pôle Albâtre Sport et loisirs.
Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir le biathlon dans un cadre exceptionnel !
A partir de 10 ans.
>Dates 6, 20 et 27 août à Ingouville sur mer
13 août à Cany Barville
Gratuit. Réservation obligatoire . .
Ingouville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com
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English : Activité sportive Séance de Biathlon
L’événement Activité sportive Séance de Biathlon Ingouville a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre