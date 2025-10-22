Activité sportive séance d’escalade Sporticaux Cany-Barville

Activité sportive séance d’escalade

Sporticaux Route de Veulettes Cany-Barville Seine-Maritime

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

2 Séances d’escalade:

> de10h à 12h

> de 14h à 16h

A partir de 6 ans.

RDV au sporticaux, sur réservation obligatoire .

Sporticaux Route de Veulettes Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com

