Activité sportive séance d’escalade Sporticaux Cany-Barville

Activité sportive séance d’escalade
Sporticaux Route de Veulettes Cany-Barville Seine-Maritime
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
2025-10-29
2 Séances d’escalade:
> de10h à 12h
> de 14h à 16h
A partir de 6 ans.
RDV au sporticaux, sur réservation obligatoire .
Sporticaux Route de Veulettes Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com
