Activité sportive séance d’escalade Sporticaux Cany-Barville mercredi 11 février 2026.
Sporticaux Route de Veulettes Cany-Barville Seine-Maritime
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Envie de prendre de la hauteur et de relever un défi ludique ?
Participez à une séance d’escalade sur la structure artificielle du Sporticaux ! Que vous soyez débutant ou déjà à l’aise, c’est l’occasion idéale de tester votre agilité, de gagner en confiance et surtout de passer un bon moment.
Les séances sont proposées de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Réservation obligatoire.
Activité accessible à partir de 6 ans.
Une activité dynamique et conviviale à partager en famille ou entre amis ! .
Sporticaux Route de Veulettes Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com
