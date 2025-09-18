Activités à la ludothèque Je dis jeu ludothèque Tournus

Activités à la ludothèque Je dis jeu ludothèque Tournus jeudi 18 septembre 2025.

ludothèque Rue Raymond Dorey Tournus Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-18 14:00:00

fin : 2025-09-18 17:00:00

2025-09-18 2025-10-16 2025-12-18

Venez vous amuser seul ou accompagné et découvrir de nouveaux jeux de société proposés par l’équipe de la médiathèque.

Entrée libre Adultes .

ludothèque Rue Raymond Dorey Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 58 11

