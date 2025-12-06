Activités à la médiathèque atelier créatif cartonnage et lumière Médiathèque Tournus

Activités à la médiathèque atelier créatif cartonnage et lumière

Médiathèque 21 Rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Plongez dans la magie des fêtes avec notre atelier créatif ! Au programme création de décorations lumineuses en cartonnage pour égayer vos soirées d’hiver. Un moment convivial pour petits et grands, à partager en attendant Noël. Repartez avec votre création unique.

Entrée libre Sur inscription 10 ans et + Jauge 12 personnes .

Médiathèque 21 Rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 33 20

