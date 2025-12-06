Activités à la médiathèque atelier créatif cartonnage et lumière Médiathèque Tournus
Activités à la médiathèque atelier créatif cartonnage et lumière Médiathèque Tournus samedi 6 décembre 2025.
Activités à la médiathèque atelier créatif cartonnage et lumière
Médiathèque 21 Rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Plongez dans la magie des fêtes avec notre atelier créatif ! Au programme création de décorations lumineuses en cartonnage pour égayer vos soirées d’hiver. Un moment convivial pour petits et grands, à partager en attendant Noël. Repartez avec votre création unique.
Entrée libre Sur inscription 10 ans et + Jauge 12 personnes .
Médiathèque 21 Rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 33 20
English : Activités à la médiathèque atelier créatif cartonnage et lumière
German : Activités à la médiathèque atelier créatif cartonnage et lumière
Italiano :
Espanol :
L’événement Activités à la médiathèque atelier créatif cartonnage et lumière Tournus a été mis à jour le 2025-09-01 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)