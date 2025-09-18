Activités à la médiathèque Bébés lecteurs pour les tout-petits Médiathèque Tournus
Médiathèque 21 Rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-09-18 10:00:00
fin : 2025-09-18 11:00:00
2025-09-18 2025-10-16 2025-11-20
Des mots doux, des comptines pour les petites oreilles.
Entrée libre Sur inscription 6 mois à 3 ans Jauge 6 personnes .
Médiathèque 21 Rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 33 20
