Activités à la médiathèque Bébés lecteurs pour les tout-petits, Médiathèque Tournus jeudi 15 janvier 2026.
Médiathèque 21 Rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-15
fin : 2026-02-19
Date(s) :
2026-01-15 2026-02-19 2026-03-19 2026-04-16
Des mots doux, des comptines pour les petites oreilles.
Entrée libre Sur inscription 6 mois à 3 ans Jauge 6 personnes .
Médiathèque 21 Rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 33 20
