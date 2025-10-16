Activités à la médiathèque club lecture Médiathèque Tournus
Activités à la médiathèque club lecture
Médiathèque 21 Rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2025-10-16 18:00:00
fin : 2025-10-16 19:30:00
2025-10-16
Envie de nouvelles lectures ? Julie et Florence partagent leurs pépites littéraires et vous invitent à proposer vos coups de cœur
Entrée libre Tout public .
+33 7 57 76 33 20
