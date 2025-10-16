Activités à la médiathèque club lecture Médiathèque Tournus

Activités à la médiathèque club lecture Médiathèque Tournus jeudi 16 octobre 2025.

Activités à la médiathèque club lecture

Médiathèque 21 Rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 18:00:00

fin : 2025-10-16 19:30:00

Date(s) :

2025-10-16

Envie de nouvelles lectures ? Julie et Florence partagent leurs pépites littéraires et vous invitent à proposer vos coups de cœur

Entrée libre Tout public .

Médiathèque 21 Rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 33 20

English : Activités à la médiathèque club lecture

German : Activités à la médiathèque club lecture

Italiano :

Espanol :

L’événement Activités à la médiathèque club lecture Tournus a été mis à jour le 2025-09-01 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)