Activités à la médiathèque club lecture, Médiathèque Tournus

Activités à la médiathèque club lecture

Médiathèque 21 Rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 18:00:00

fin : 2026-02-26 19:30:00

Envie de nouvelles lectures ? Julie et Florence partagent leurs pépites littéraires et vous invitent à proposer vos coups de cœur

Entrée libre Tout public .

