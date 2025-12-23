Activités à la médiathèque club lecture, Médiathèque Tournus
Activités à la médiathèque club lecture, Médiathèque Tournus jeudi 26 février 2026.
Activités à la médiathèque club lecture
Médiathèque 21 Rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 18:00:00
fin : 2026-02-26 19:30:00
Date(s) :
2026-02-26
Envie de nouvelles lectures ? Julie et Florence partagent leurs pépites littéraires et vous invitent à proposer vos coups de cœur
Entrée libre Tout public .
Médiathèque 21 Rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 33 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Activités à la médiathèque club lecture
L’événement Activités à la médiathèque club lecture Tournus a été mis à jour le 2025-12-23 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)