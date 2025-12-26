Activités à la médiathèque Qui a refroidi Lemaure ? Enquête interactive, Médiathèque Tournus
Activités à la médiathèque Qui a refroidi Lemaure ? Enquête interactive, Médiathèque Tournus mardi 7 avril 2026.
Activités à la médiathèque Qui a refroidi Lemaure ? Enquête interactive
Médiathèque 21 Rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-14
Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré. Parmi les cinq occupants de l’immeuble, de la concierge à la petite vieille, du couple parfait au voisin de palier, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ?
10 ans et + 8 personnes par créneau Sur inscription Entrée libre .
Médiathèque 21 Rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 33 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Activités à la médiathèque Qui a refroidi Lemaure ? Enquête interactive
L’événement Activités à la médiathèque Qui a refroidi Lemaure ? Enquête interactive Tournus a été mis à jour le 2025-12-23 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)