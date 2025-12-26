Activités à la médiathèque Qui a refroidi Lemaure ? Enquête interactive, Médiathèque Tournus

Activités à la médiathèque Qui a refroidi Lemaure ? Enquête interactive

Médiathèque 21 Rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

2026-04-07 2026-04-14

Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré. Parmi les cinq occupants de l’immeuble, de la concierge à la petite vieille, du couple parfait au voisin de palier, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ?

10 ans et + 8 personnes par créneau Sur inscription Entrée libre .

Médiathèque 21 Rue de l'Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire

