Activités à l’Alcazar en janvier et février Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Ateliers ouverts à tous à l’Alcazar

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



Des ateliers ouverts à tous à l’Alcazar



ATELIERS

JEUDI 29 JANVIER À 17H

> Salle du conte

Atelier de pratique artistique Atelier Zines

Mixed media, philosophie punk, tubes de colle et ciseaux seront les maîtres-mots de cet atelier consacré à la confection de fanzines dans la plus pure tradition du DIY.

Sur inscription dgac-artspectacles-bmvr@marseille.fr.

Animé par les bibliothécaires.



SAMEDI 14 FÉVRIER À 17H

> Auditorium

Atelier du parler marseillais spécial Saint-Valentin

Le marseillais, c’est du français ! Explorez de manière ludique cette langue qui, depuis le XIXe

siècle, n’a cessé d’évoluer au fil des générations et des migrations.

Animé par Médéric Gasquet-Cyrus, sociolinguiste.



JEUDI 19 FÉVRIER À 17H

> Salle du conte

Atelier de pratique artistique Calligraphie

Forme des lettres, ductus, rythme, espacement, angle d’écriture, composition, etc. La découverte et l’expérimentation des principes de base de la calligraphi elatine seront au rendez-vous de cet atelier.

Sur inscription dgac-artspectacles-bmvr@marseille.fr.

Animé par les bibliothécaires.



CLUB



SAMEDI 10 JANVIER À 14H

SAMEDI 7 FÉVRIER À 14H

> Allée centrale

Blabla café club

Conversations libres autour d’un café à partager à l’accueil de la bibliothèque nouveaux services des bibliothèques, actualité culturelle, météo du jour. Pour parler de tout et

de rien mais surtout de vous et de nous.

Animé par les bibliothécaires.



JEUX

SAMEDI 7 FÉVRIER À 16H30

> Salle du conte

Jeux de société

Venez découvrir les jeux de société de la bibliothèque !

Animé par les bibliothécaires.



VISITES

SAMEDI 24 JANVIER À 10H

SAMEDI 28 FÉVRIER À 10H

Présentation des fonds patrimoniaux de l’Alcazar

Présentation d’ouvrages et documents issus des fonds patrimoniaux de l’Alcazar par l’équipe des Fonds Rares et Précieux.

La visite est limitée à 12 personnes. À partir de 10 ans.

Sur inscription dgac-patrimoine-bmvr@marseille.fr

Animé par les bibliothécaires. .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Workshops open to all at the Alcazar

