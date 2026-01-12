Activités à l’Alcazar en janvier et février Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement
Activités à l’Alcazar en janvier et février
Du 29/01 au 28/02/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
Jours et horaires en fonction des propositions, détail dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr/. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Ateliers ouverts à tous à l’Alcazar
Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !
Des ateliers ouverts à tous à l’Alcazar
ATELIERS
JEUDI 29 JANVIER À 17H
> Salle du conte
Atelier de pratique artistique Atelier Zines
Mixed media, philosophie punk, tubes de colle et ciseaux seront les maîtres-mots de cet atelier consacré à la confection de fanzines dans la plus pure tradition du DIY.
Sur inscription dgac-artspectacles-bmvr@marseille.fr.
Animé par les bibliothécaires.
SAMEDI 14 FÉVRIER À 17H
> Auditorium
Atelier du parler marseillais spécial Saint-Valentin
Le marseillais, c’est du français ! Explorez de manière ludique cette langue qui, depuis le XIXe
siècle, n’a cessé d’évoluer au fil des générations et des migrations.
Animé par Médéric Gasquet-Cyrus, sociolinguiste.
JEUDI 19 FÉVRIER À 17H
> Salle du conte
Atelier de pratique artistique Calligraphie
Forme des lettres, ductus, rythme, espacement, angle d’écriture, composition, etc. La découverte et l’expérimentation des principes de base de la calligraphi elatine seront au rendez-vous de cet atelier.
Sur inscription dgac-artspectacles-bmvr@marseille.fr.
Animé par les bibliothécaires.
CLUB
SAMEDI 10 JANVIER À 14H
SAMEDI 7 FÉVRIER À 14H
> Allée centrale
Blabla café club
Conversations libres autour d’un café à partager à l’accueil de la bibliothèque nouveaux services des bibliothèques, actualité culturelle, météo du jour. Pour parler de tout et
de rien mais surtout de vous et de nous.
Animé par les bibliothécaires.
JEUX
SAMEDI 7 FÉVRIER À 16H30
> Salle du conte
Jeux de société
Venez découvrir les jeux de société de la bibliothèque !
Animé par les bibliothécaires.
VISITES
SAMEDI 24 JANVIER À 10H
SAMEDI 28 FÉVRIER À 10H
Présentation des fonds patrimoniaux de l’Alcazar
Présentation d’ouvrages et documents issus des fonds patrimoniaux de l’Alcazar par l’équipe des Fonds Rares et Précieux.
La visite est limitée à 12 personnes. À partir de 10 ans.
Sur inscription dgac-patrimoine-bmvr@marseille.fr
Animé par les bibliothécaires. .
Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
