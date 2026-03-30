Activités agricoles & biodiversité Conférences et expositions Salle Gérard Bonnac Bazas

Activités agricoles & biodiversité Conférences et expositions

Salle Gérard Bonnac 2 Place de la cathédrale Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Présentées par Marc Ollivier et Nicolas Wartel.

Les activités agricoles façonnent et agencent depuis bien longtemps nos paysages. Elles occupent une place telle, que la faune n’a eu d’autres choix que de composer avec et fait désormais partie intégrante du patrimoine local. Différents outils et solutions sont mis en place afin de contrer cette baisse de biodiversité.

Matinée, de 10h à 12h Expositions des oeuvres, du matériel de Marc Ollivier. Echange sur les activités de son métier. Exposition Natura 2000, distribution de fiches d’informations et de flyers par Nicolas Wartel.

Après-midi, 13h à 15h Conférence de Marc Ollivier sur la faune sauvage au sein des paysages de plaines. Conférence de Nicolas Wartel sur la présentation du réseau européen Natura 2000.

Film Enjeu de taille, le frêne du marais Poitevin film de Marc Ollivier. .

Salle Gérard Bonnac 2 Place de la cathédrale Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 00 47 84 natura2000@smahbb.fr

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English : Activités agricoles & biodiversité Conférences et expositions

L’événement Activités agricoles & biodiversité Conférences et expositions Bazas a été mis à jour le 2026-03-26 par La Gironde du Sud