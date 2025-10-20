Activités Ân’Halloween à la ferme Vacances d’automne 2025 Baugy

Activités Ân’Halloween à la ferme Vacances d’automne 2025 Baugy lundi 20 octobre 2025.

Activités Ân’Halloween à la ferme Vacances d’automne 2025

Lieu-dit La Garenne Baugy Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 14:30:00

fin : 2025-10-31 16:30:00

Date(s) :

2025-10-20

Vacances d’automne à la ferme Ân’Halloween

C’est parti pour les activités ??^??’?????????????????? à la ferme durant les vacances d’automne .

Mister, notre emblématique âne Grand Noir du Berry, se fait bien du souci. En effet, Halloween approche et c’est la panique à la ferme ! Mister a perdu son amulette magique qui protège le troupeau des ânes Grand Noir des mauvais tours des sorcières du Berry. Viens l’aider à retrouver son amulette avant la soirée d’Ân’halloween du 31 octobre ! 0 .

Lieu-dit La Garenne Baugy 18800 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 76 21 71

English :

Summer evening at the farm with the Âne Grand Noir du Berry!

German :

Sommerabend auf dem Bauernhof rund um den Esel Grand Noir du Berry!

Italiano :

Serata estiva in fattoria con l’Âne Grand Noir du Berry!

Espanol :

¡Tarde de verano en la granja con el Âne Grand Noir du Berry!

L’événement Activités Ân’Halloween à la ferme Vacances d’automne 2025 Baugy a été mis à jour le 2025-10-13 par BERRY