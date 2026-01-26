Activités aquafitness Piscine de Lencloître Lencloître

Activités aquafitness

Vous souhaitez allier sport et détente, vous êtes au bon endroit.

En février, la piscine de Lencloitre propose des cours d’aquagym et d’aquabike .

* **Horaires Aquagym et Aquaboxing **

– Mercredi 11/02 à 12h15

– mercredi 11/02 à 18h30 (aquaboxing)

– Mardi 17/02 à 18h30

– Mercredi 18/02 à 12h15

* **Tarifs Agglo 7 euros tarif hors agglo 10 euros**

_Merci de vous munir d’un justificatif de domicile si vous habitez l’agglomération de grand Chatellerault._

* **Horaires Aquabike/ aquajump**

– Vendredi 13/02 à 12h15 ( aquabike)

– Vendredi 20/02 à 13h30 ( aquajump)

* **Tarifs agglo 9.10 euros tarif hors agglo 13 euros**

_Merci de vous munir d’un justificatif de domicile si vous habitez l’agglomération de grand Chatellerault._ .

Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 36 52

