Activités aquafitness Piscine de Lencloître Lencloître
Activités aquafitness Piscine de Lencloître Lencloître mardi 10 février 2026.
Activités aquafitness
Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-10 2026-02-13 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-20
Vous souhaitez allier sport et détente, vous êtes au bon endroit.
En février, la piscine de Lencloitre propose des cours d’aquagym et d’aquabike .
* **Horaires Aquagym et Aquaboxing **
– Mercredi 11/02 à 12h15
– mercredi 11/02 à 18h30 (aquaboxing)
– Mardi 17/02 à 18h30
– Mercredi 18/02 à 12h15
* **Tarifs Agglo 7 euros tarif hors agglo 10 euros**
_Merci de vous munir d’un justificatif de domicile si vous habitez l’agglomération de grand Chatellerault._
* **Horaires Aquabike/ aquajump**
– Vendredi 13/02 à 12h15 ( aquabike)
– Vendredi 20/02 à 13h30 ( aquajump)
* **Tarifs agglo 9.10 euros tarif hors agglo 13 euros**
_Merci de vous munir d’un justificatif de domicile si vous habitez l’agglomération de grand Chatellerault._ .
Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 36 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Activités aquafitness
L’événement Activités aquafitness Lencloître a été mis à jour le 2026-01-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne