Activités Aquasportives Châteauroux 7 juillet 2025 07:00

Indre

Activités Aquasportives 2 Avenue Valéry Giscard d’Estaing Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-07-07

Venez profiter des nombreuses activités aquasportives proposées par Balsané’o cet été !

Plusieurs séances d’aquagym, d’aquabike et d’aquatraining disponibles tous les jours !

Les inscriptions se font sur place ou en ligne. .

2 Avenue Valéry Giscard d’Estaing

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 00 00

English :

Why not watch a film with your feet in the water?

German :

Wie wäre es mit einem Film?

Italiano :

Perché non guardare un film con i piedi nell’acqua?

Espanol :

¿Por qué no ver una película con los pies en el agua?

L’événement Activités Aquasportives Châteauroux a été mis à jour le 2025-06-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme