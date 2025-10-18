Activités autour de la reconstruction de Notre-Dame de Paris Micro-folie de Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie

Activités autour de la reconstruction de Notre-Dame de Paris Samedi 18 octobre, 10h00, 14h00 Micro-folie de Roissy-en-Brie Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T12:00:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T17:30:00

Venez apprendre sur la reconstruction de la Cathédrale de Notre-Dame de Paris grâce aux activités proposés par la Mallette pédagogique Rebâtir Notre-Dame de Paris !

Destinée aux jeunes de 12 à 17 ans issus de tous horizons, la mallette parcourt les grandes thématiques du chantier de Notre-Dame. Les 13 activités invitent les jeunes à explorer les métiers et à réfléchir sur des sujets phares du chantier, tels que la restauration des charpentes, la planification des travaux pour garantir la réouverture en 2024 ou encore le choix de techniques de restauration.

Micro-folie de Roissy-en-Brie Ferme d'Ayau 77680 Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie 77680 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 43 15 16 Le dispositif Micro-folie est une initiative du ministère de la Culture, coordonnée par La Villette en lien avec douze établissements fondateurs. Il s'agit de l'installation de lieux innovants qui offrent un accès unique et ludique aux trésors culturels du monde entier grâce à une programmation variée. La Micro-Folie de Roissy-en-Brie est un équipement municipal ouvert depuis décembre 2024. Situé en face de la médiathèque Aimé-Césaire

A 5 minutes à pied de la Gare de Roissy-en-Brie (RER E)

Entrée par l’Avenue Maurice de Vlaminck ou par le Parc de Sources

