Activités autour de la valorisation du patrimoine Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan

Activités autour de la valorisation du patrimoine Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan samedi 20 septembre 2025.

Activités autour de la valorisation du patrimoine 20 et 21 septembre Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Sur ces deux journées, vous aurez l’occasion de visiter librement l’Abbaye autour de différentes activités qui mettront à l’honneur le patrimoine et celles et ceux qui le font vivre, hier et aujourd’hui.

Des activités autour du chantier d’insertion de restauration du bâti, en libre accès :

Activités manuelles : posage de calade et montage de murs en galet/brique, … Groupe de 5-6 personnes/atelier.

: posage de calade et montage de murs en galet/brique, … Groupe de 5-6 personnes/atelier. Visite du chantier de restauration du bâti avec l’équipe , à la suite de l’activité manuelle avec ce même groupe.

, à la suite de l’activité manuelle avec ce même groupe. Exposition photo et vidéo de l’évolution des travaux et portrait de l’équipe du chantier d’insertion.

Rencontre avec des artisan.es œuvrant à la valorisation du patrimoine :

Rencontre avec un archéologue bénévole, qui présentera son travail de restitution du cloître (dimanche après-midi).

Rencontre avec la Directrice d’Etude Architecte en charge du dossier de restauration de l’Abbaye.

Rencontre avec une ancienne salariée du chantier d’insertion de restauration du bâti.

et d’autres encore…

Tentez de gagner des cadeaux de l’Abbaye avec sa roue de la chance !

Tentez d’en apprendre plus sur les métiers et l’histoire de l’Abbaye à travers différents jeux mis à disposition !

Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Place d’Espagne, 65140 Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie http://adour-madiran.fr/decouvrir-se-divertir/abbaye-de-saint-sever-de-rustan/ Classée au titre des Monuments historiques, l’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Sever-de-Rustan est mentionnée pour la première fois sur un document du XIe siècle.

L’architecture de cette abbaye située aux portes de la Bigorre, donne à voir l’histoire mouvementée de la région. Des chapiteaux romans aux voûtes gothiques, des façades classiques au faste des boiseries Louis XV, l’abbaye de Saint-Sever-de-Rustan nous parvient, de destructions en reconstructions, comme un véritable condensé d’histoire de l’art !

L’abbaye est connue par ailleurs pour son cloître « délocalisé » au XIXe siècle, dont les chapiteaux furent réemployés sur le cloître du jardin Massey de Tarbes.

### Sur ces deux journées, vous aurez l’occasion de visiter librement l’Abbaye autour de différentes activités qui mettront à l’honneur le patrimoine et celles et ceux qui le font vivre, hier et du …

© Abbaye de Saint-Sever-de-Rustan