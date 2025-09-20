Activités autour de la valorisation du patrimoine Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan
Activités autour de la valorisation du patrimoine 20 et 21 septembre Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Sur ces deux journées, vous aurez l’occasion de visiter librement l’Abbaye autour de différentes activités qui mettront à l’honneur le patrimoine et celles et ceux qui le font vivre, hier et aujourd’hui.
Des activités autour du chantier d’insertion de restauration du bâti, en libre accès :
- Activités manuelles : posage de calade et montage de murs en galet/brique, … Groupe de 5-6 personnes/atelier.
- Visite du chantier de restauration du bâti avec l’équipe, à la suite de l’activité manuelle avec ce même groupe.
- Exposition photo et vidéo de l’évolution des travaux et portrait de l’équipe du chantier d’insertion.
Rencontre avec des artisan.es œuvrant à la valorisation du patrimoine :
- Rencontre avec un archéologue bénévole, qui présentera son travail de restitution du cloître (dimanche après-midi).
- Rencontre avec la Directrice d’Etude Architecte en charge du dossier de restauration de l’Abbaye.
- Rencontre avec une ancienne salariée du chantier d’insertion de restauration du bâti.
- et d’autres encore…
Tentez de gagner des cadeaux de l’Abbaye avec sa roue de la chance !
Tentez d’en apprendre plus sur les métiers et l’histoire de l’Abbaye à travers différents jeux mis à disposition !
Ancienne abbaye de Saint-Sever-de-Rustan Place d’Espagne, 65140 Saint-Sever-de-Rustan Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie http://adour-madiran.fr/decouvrir-se-divertir/abbaye-de-saint-sever-de-rustan/ Classée au titre des Monuments historiques, l’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Sever-de-Rustan est mentionnée pour la première fois sur un document du XIe siècle.
L’architecture de cette abbaye située aux portes de la Bigorre, donne à voir l’histoire mouvementée de la région. Des chapiteaux romans aux voûtes gothiques, des façades classiques au faste des boiseries Louis XV, l’abbaye de Saint-Sever-de-Rustan nous parvient, de destructions en reconstructions, comme un véritable condensé d’histoire de l’art !
L’abbaye est connue par ailleurs pour son cloître « délocalisé » au XIXe siècle, dont les chapiteaux furent réemployés sur le cloître du jardin Massey de Tarbes.
© Abbaye de Saint-Sever-de-Rustan