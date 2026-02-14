Activités autour de l’esprit critique avec les classes, Bibliothèque de Vatan, Vatan

Activités autour de l’esprit critique avec les classes Lundi 23 février, 09h00 Bibliothèque de Vatan Indre

Bibliothèque de Vatan Impasse du tripot 36150 Vatan Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire

Suite à une lecture, nous allons jouer et réaliser des activités avec les élèves afin de développer leur esprit critique.