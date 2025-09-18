Activités Boules Saint-Priest-les-Fougères

Activités Boules Saint-Priest-les-Fougères jeudi 18 septembre 2025.

Activités Boules

Place du Champ de foire Saint-Priest-les-Fougères Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-09-18 2025-09-25 2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30 2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25 2026-01-01 2026-01-08 2026-01-15

Les Amis de Saint Priest les Fougères se réunissent tous les jeudi après-midi

pour jouer aux boules (pétanque) sans esprit de compétition, juste pour se

faire plaisir.

Place du Champ de foire Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 90 17 35

English : Activités Boules

The Friends of Saint Priest les Fougères get together every Thursday afternoon

to play boules (pétanque) without any competitive spirit, just to have fun

pleasure.

German : Activités Boules

Die Freunde von Saint Priest les Fougères treffen sich jeden Donnerstagnachmittag

um Boule (Petanque) zu spielen, ohne Wettbewerbsgeist, nur um sich zu unterhalten

spaß zu haben.

Italiano :

Gli Amici di Saint Priest les Fougères si riuniscono ogni giovedì pomeriggio per giocare a bocce

per giocare a bocce (pétanque), senza alcun senso di competizione, solo per

piacere.

Espanol : Activités Boules

Los Amigos de Saint Priest les Fougères se reúnen todos los jueves por la tarde

para jugar a la petanca, sin ánimo de competición, sólo por

placer.

