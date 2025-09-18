Activités Boules Saint-Priest-les-Fougères
Activités Boules Saint-Priest-les-Fougères jeudi 18 septembre 2025.
Activités Boules
Place du Champ de foire Saint-Priest-les-Fougères Dordogne
Début : 2025-09-18
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-09-18 2025-09-25 2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30 2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04 2025-12-11 2025-12-18 2025-12-25 2026-01-01 2026-01-08 2026-01-15
Les Amis de Saint Priest les Fougères se réunissent tous les jeudi après-midi
pour jouer aux boules (pétanque) sans esprit de compétition, juste pour se
faire plaisir.
Place du Champ de foire Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 90 17 35
English : Activités Boules
The Friends of Saint Priest les Fougères get together every Thursday afternoon
to play boules (pétanque) without any competitive spirit, just to have fun
pleasure.
German : Activités Boules
Die Freunde von Saint Priest les Fougères treffen sich jeden Donnerstagnachmittag
um Boule (Petanque) zu spielen, ohne Wettbewerbsgeist, nur um sich zu unterhalten
spaß zu haben.
Italiano :
Gli Amici di Saint Priest les Fougères si riuniscono ogni giovedì pomeriggio per giocare a bocce
per giocare a bocce (pétanque), senza alcun senso di competizione, solo per
piacere.
Espanol : Activités Boules
Los Amigos de Saint Priest les Fougères se reúnen todos los jueves por la tarde
para jugar a la petanca, sin ánimo de competición, sólo por
placer.
