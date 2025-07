Activités de découverte du cirque, à Enjouran Mercredis de l’Été Airvault

Airvault Deux-Sèvres

Pique-nique à partir de 12 h à l’étang d’Enjouran, à tirer du sac. Activités de cirque avec Circobus de 15 h à 18 h découverte de la jonglerie, équilibre sur objet, boule, fil, acrobaties. De plus, l’après-midi, diverses animations sont proposées biodiversité en canoë à 14 h / sur réservation uniquement (2 € par personne, savoir nager et avoir 8 ans minimum). Apportez vos jeux de société ou de plein air comme le molkky pour profiter du cadre. Une buvette sera proposée sur place. Informations et réservations auprès de l’Office de Tourisme au 05 49 70 84 03 / 05 49 64 82 45 / tourisme-avt@cc-avt.fr . Chaque mercredi, l’Office de Tourisme Airvaudais-Val du Thouet propose une animation sur le territoire à faire entre amis, en famille ou en solo. Retrouvez la programmation complète , dans les images et dans nos accueils des Offices de Tourisme d’Airvault et de Saint-Loup-sur-Thouet. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 82 45 tourisme-avt@cc-avt.fr

