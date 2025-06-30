Activités de descentes à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou station de ski de Laguiole Laguiole

Activités de descentes à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou

station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole Aveyron

Début : Vendredi 2025-06-30

fin : 2025-08-03

2025-06-30 2025-07-07 2025-07-14 2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-25 2025-09-01 2025-09-08

Profitez du téleski du Lac 2 à la station de ski pour tester le devalkart, la trottinette ou le VTT de descente !

minimum 1m25 et 10 ans pour le devalkart

minimum 1m40 et 10 ans pour le VTT et la trottinette .

station de ski de Laguiole Le Bouyssou Laguiole 12210 Aveyron Occitanie +33 6 95 54 96 23 assopromotionstationlaguiole@gmail.com

English :

Take advantage of the Lac 2 ski lift at the ski resort to try out devalkarts, scooters and downhill mountain bikes!

German :

Nutzen Sie den Lac 2-Teleski im Skigebiet, um Devalkart, Scooter oder Downhill-Mountainbike zu testen!

Italiano :

Approfittate dello skilift Lac 2 della stazione sciistica per provare devalkart, scooter e mountain bike da discesa!

Espanol :

Aprovecha el telesilla Lac 2 de la estación de esquí para probar devalkarts, patinetes y bicicletas de montaña de descenso

L’événement Activités de descentes à la Station de ski de Laguiole- Le Bouyssou Laguiole a été mis à jour le 2025-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)