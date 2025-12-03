Activités de Noël Maison Royale Pesmes
Activités de Noël Maison Royale Pesmes mercredi 3 décembre 2025.
Activités de Noël
Maison Royale 16 Avenue Jacques Prévost Pesmes Haute-Saône
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 17:00:00
2025-12-03
C’est dans un mois presque tout pile et ça aura lieu à La Maison Royale de Pesmes !
Un après midi sur le thème de Noël avec au programme, lectures d’histoires de Noël dans un espace cocooning puis confection d’une décoration de Noël (quelque chose qui sort de l’ordinaire et qui scintille et ce petit moment tout en douceur se terminera par un goûter et des petits jeux. .
Maison Royale 16 Avenue Jacques Prévost Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 23 23 lamaisonroyaledepesmes@hotmail.com
