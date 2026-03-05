Activités de Pâques à la ferme pédagogique Ferme pédagogique du Ranch Montana Yssingeaux

Activités de Pâques à la ferme pédagogique

Ferme pédagogique du Ranch Montana 105 impasse de la Promenade Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Demi journée sur le thème de Pâques ! Chasse aux oeufs de Pâques, Nourrissage des Animaux, Ateliers Créatifs, Goûter. Activités ouvertes à tous dès 2 ans (enfant accompagné d’un adulte). Sur réservation car places limitées.

Ferme pédagogique du Ranch Montana 105 impasse de la Promenade Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 50 42 03

English :

Easter-themed half-day! Easter Egg Hunt, Animal Feeding, Creative Workshops, Snacks. Activities open to everyone aged 2 and over (children accompanied by an adult). Places are limited and must be booked in advance.

