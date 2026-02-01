Activités des vacances d’Hiver Office de Tourisme du Pays de Montbéliard Montbéliard

Activités des vacances d’Hiver

Office de Tourisme du Pays de Montbéliard 1 rue Henri Mouhot Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-07

Nous vous avons concocté une liste d’activités à faire en famille pendant les vacances d’hiver sur le Pays de Montbéliard.

Pendant les vacances d’hiver, profitez d’un large choix d’activités à partager en famille dans le Pays de Montbéliard ! Au programme

– Visites d’expositions pour éveiller la curiosité

– Concerts et spectacles pour des moments inoubliables

– Animations et surprises à ne pas manquer

Téléchargez le programme complet ci-dessous et préparez votre escapade hivernale ! .

Office de Tourisme du Pays de Montbéliard 1 rue Henri Mouhot Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 45 60 accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Activités des vacances d’Hiver

L’événement Activités des vacances d’Hiver Montbéliard a été mis à jour le 2026-01-28 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD