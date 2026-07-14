Informations pratiques

Griselles

Activités d’été Centre équestre Les Joncs

Griselles Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-14

Activités d’été Centre équestre Les Joncs

L’équipe du centre équestre Les Joncs vous ont concocté un joli programme pour ces grandes vacances d’été ! Ateliers, rando, cours, d’autres activités vous attendent pour tous les âges et tous les niveaux ! Alors réservez vite votre place .

Griselles 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 02 16 centreequestrelesjoncs@gmail.com

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English :

Summer Activities: Les Joncs Equestrian Center

L’événement Activités d’été Centre équestre Les Joncs Griselles a été mis à jour le 2026-07-04 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS