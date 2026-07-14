Activités d’été Centre équestre Les Joncs Griselles
mardi 14 juillet 2026 · Griselles
Informations pratiques
Griselles
Activités d’été Centre équestre Les Joncs
Griselles Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-07-14
Activités d’été Centre équestre Les Joncs
L’équipe du centre équestre Les Joncs vous ont concocté un joli programme pour ces grandes vacances d’été ! Ateliers, rando, cours, d’autres activités vous attendent pour tous les âges et tous les niveaux ! Alors réservez vite votre place .
Griselles 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 02 16 centreequestrelesjoncs@gmail.com
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English :
Summer Activities: Les Joncs Equestrian Center
L’événement Activités d’été Centre équestre Les Joncs Griselles a été mis à jour le 2026-07-04 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS