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AGENDA · Griselles

Activités d’été Centre équestre Les Joncs Griselles

mardi 14 juillet 2026 · Griselles

Activités d’été Centre équestre Les Joncs Griselles

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Ville
45210 Griselles
Département
Loiret
Tarif

Griselles

Activités d’été Centre équestre Les Joncs

Griselles Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-07-14

Activités d’été Centre équestre Les Joncs
L’équipe du centre équestre Les Joncs vous ont concocté un joli programme pour ces grandes vacances d’été ! Ateliers, rando, cours, d’autres activités vous attendent pour tous les âges et tous les niveaux ! Alors réservez vite votre place   .

Griselles 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 02 16  centreequestrelesjoncs@gmail.com

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English :

Summer Activities: Les Joncs Equestrian Center

L’événement Activités d’été Centre équestre Les Joncs Griselles a été mis à jour le 2026-07-04 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS