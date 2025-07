Activités du musée À la manière de Musée de Fontenay Fontenay-le-Comte

Musée de Fontenay 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 12:00:00

2025-07-17

Deviens peintre au musée de Fontenay!

Mets-toi dans la peau d’un peintre, et crée ton paysage d’après nature en s’inspirant de sa technique

À partir de 6 ans

Gratuit, sur réservation au 02 51 53 40 04 .

+33 2 51 53 40 06

English :

Become a painter at the Musée de Fontenay!

German :

Werde Maler im Museum von Fontenay!

Italiano :

Diventate pittori al Musée de Fontenay!

Espanol :

¡Conviértase en pintor en el Museo de Fontenay!

