Activités du musée Diorama Musée de Fontenay Fontenay-le-Comte

Musée de Fontenay 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-08-06 10:00:00

fin : 2025-08-06 12:00:00

2025-08-06

Développe ton imagination au musée de Fontenay!

Le diorama est la reconstitution miniature d’un environnement. À grands renforts de peinture, découpage, modelage et dessin, imagine ton paysage, et mets-le en boîte !

À partir de 6 ans

Gratuit, sur réservation au 02 51 53 40 04 .

Expand your imagination at the Musée de Fontenay!

Entwickle deine Fantasie im Museum von Fontenay!

Espandete la vostra immaginazione al Musée de Fontenay!

Amplíe su imaginación en el Museo de Fontenay

