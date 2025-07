Activités du musée Peinture à déménager Musée de Fontenay Fontenay-le-Comte

Musée de Fontenay 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-07-16 14:30:00

fin : 2025-07-16 16:30:00

2025-07-16

Peinture à déménager au musée de Fontenay!

Le matin, pars comme un artiste peindre dans la nature pour produire ton œuvre. Puis, emballe ta peinture avec les matériaux adaptés pour son déménagement vers ta maison.

À partir de 6 ans

Gratuit, sur réservation au 02 51 53 40 04 .

Musée de Fontenay 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 40 04

Paintings to be moved to the Musée de Fontenay!

Gemälde zum Umzug ins Museum von Fontenay!

I dipinti saranno trasferiti al Musée de Fontenay!

Traslado de cuadros al Museo de Fontenay

