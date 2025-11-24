Activités en famille au cœur du marché de Noël de Haguenau Haguenau

Activités en famille au cœur du marché de Noël de Haguenau

Haguenau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-21

fin : 2025-12-30

2025-11-21

Loin de la cohue des grandes villes, retrouvez une ambiance chaleureuse et conviviale au marché de Noël de Haguenau, unique marché de Noël d’Alsace du Nord à être ouvert en continu pendant 5 semaines.

Animations, expositions, concerts, contes et rencontres avec les personnages légendaires vous attendent pour passer un moment d'exception en famille !

Animations, expositions, concerts, contes et rencontres avec les personnages légendaires vous attendent pour passer un moment d’exception en famille !

Le chalet du Père Noël, les expositions de crèches, les contes et la chasse aux trésors de Noël vous feront vivre la magie de Noël, dont le magnifique carrousel 1900 embarquez sur divers animaux en bois, chevaux, ânes, lions et même une belle cigogne, qui raviront petits et grands.

Programme complet à venir sur le site www.noelahaguenau.fr. .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 41 osl@haguenau.fr

English :

Away from the hustle and bustle of the big cities, discover a warm and friendly atmosphere at the Haguenau Christmas market, the only Christmas market in Northern Alsace to be open continuously for 5 weeks.

German :

Fernab vom Trubel der Großstädte finden Sie auf dem Weihnachtsmarkt von Haguenau eine warme und gemütliche Atmosphäre. Es ist der einzige Weihnachtsmarkt im Nordelsass, der fünf Wochen lang durchgehend geöffnet ist.

Italiano :

Lontano dal trambusto delle grandi città, troverete un’atmosfera calda e accogliente al mercatino di Natale di Haguenau, l’unico mercatino di Natale dell’Alsazia settentrionale aperto ininterrottamente per 5 settimane.

Espanol :

Lejos del bullicio de las grandes ciudades, encontrará un ambiente cálido y acogedor en el mercado navideño de Haguenau, el único del norte de Alsacia que permanece abierto ininterrumpidamente durante 5 semanas.

L’événement Activités en famille au cœur du marché de Noël de Haguenau Haguenau a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau