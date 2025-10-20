Activités équestres avec Clem’Horse du 20 au 31 octobre 2025 Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Espace sportif de La Falque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Séances enfants ou adultes, débutant ou non débutant … Clem’Horse propose un programme d’activités pour les plus petits et les plus grands pour les vacances d’Octobre !

Programme à télécharger ci-dessous. .

Espace sportif de La Falque Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 89 37 83 79 clemhorse@hotmail.com

English :

Sessions for children or adults, beginners or non-beginners… Clem’Horse offers a program of activities for young and old alike for the October vacations!

German :

Sitzungen für Kinder oder Erwachsene, Anfänger oder Nicht-Anfänger … Clem’Horse bietet in den Oktoberferien ein Programm mit Aktivitäten für die Kleinsten und die Größten an!

Italiano :

Sessioni per bambini o adulti, principianti o non principianti… Per le vacanze di ottobre, Clem’Horse propone un programma di attività per grandi e piccini!

Espanol :

Sesiones para niños o adultos, principiantes o no … Clem’Horse ofrece un programa de actividades para grandes y pequeños durante las vacaciones de octubre

