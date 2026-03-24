Activités et Animations Culturelles Place de la Victoire Yssingeaux

Activités et Animations Culturelles

Place de la Victoire Médiathèque ou Cinéma La Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-07

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-07

A destination des enfants atelier créatif et musical, atelier cinéma, création de bougie, jeux vidéo et casques VR, atelier peinture sur textile, atelier d’écriture… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! Sur inscription par mail.

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Place de la Victoire Médiathèque ou Cinéma La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25 mediationculturelle@yssingeaux.fr

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English :

For children: creative and musical workshops, film workshops, candle-making, video games and VR headsets, textile painting workshops, writing workshops… Something for all tastes and ages! Please register by e-mail.

L’événement Activités et Animations Culturelles Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire