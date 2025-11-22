ACTIVITÉS ET VISITE À LA FORÊT JARDIN Forêt des Grands Bois Saint-Brevin-les-Pins

ACTIVITÉS ET VISITE À LA FORÊT JARDIN

Forêt des Grands Bois Chemin du Plessis (face au n°18) Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

L’association des Incroyables Comestibles de Saint-Brevin vous accueille pour un moment jardinage partagé ouvert à tous.

Une visite libre de la forêt-jardin sera proposée. Les activités porteront sur les plantations d’automne et autres activités d’entretien et de semis.

Prévoir outils et chaussures imperméables, et si vous avez des plants, bulbes, ou graines de pois et fèves, vous pouvez les apporter à planter.

Et pour terminer en toute convivialité, apéro partagé à 12h ! Pensez à vos gobelets et grignotages à partager. .

Forêt des Grands Bois Chemin du Plessis (face au n°18) Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 40 69 83 08 contact@incroyablesbrevinois.org

