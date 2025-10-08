Activités extra(scolaires) de l’Animation Jeunesse Mutzig
3 rue du Dr Schweitzer Mutzig Bas-Rhin
Début : Mercredi 2025-10-08 14:00:00
fin : 2025-10-08 17:00:00
2025-10-08
L’Animation Jeunesse vous présente son nouveau planning d’activités :
Au programme
– Gaming+crêpes mercredi 1 octobre 14h-17h
– Apêro bénévoles vendredi 3 octobre 17h30-19h
– Aprem’ part’âge mercredi 8 octobre 14h-17h
Programme complet dans la documentation ou sur Facebook (Ville de Mutzig).
Inscriptions par SMS ou par mail auprès d’Anne-Claire préciser nom, prénom, date de naissance et n° d’urgence.
Paiement sur place le jour-même.
.
3 rue du Dr Schweitzer Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 77 87 85 animationjeunesse@villedemutzig.fr
