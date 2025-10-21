Activités Fab-lab Saint-Loup-Lamairé

Un atelier de personnalisation de citrouilles réalisées en 3D, est proposée au fab-lab, de 14 h à 17 h le mardi 21 octobre. L’animation est gratuite et accessible à partir de 8 ans, le nombre de place est limité. Informations & réservations au 05 86 30 10 61 ou par mailmedia-tech@saint-loup-lamaire.fr .Rendez-vous à la Médi@-tech, au 32 rue de la Grille, à Saint-Loup-Lamairé. .

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr

