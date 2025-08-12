Activités Familles « Au fil de l’eau » Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Activités Familles « Au fil de l'eau » Espace Patrimoine 24 quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Gratuit

2025-08-12 14:00:00

2025-08-12

À 14h pour les enfants de 6 à 10 ans et leurs parents.

Activité à faire en famille, enfants et parents, accompagnés d’un guide, pour partir à l’observation de puits, de pompes et de fontaines.

Nous chercherons tous ensemble, au cœur des habitations ou au centre des places, les lieux où les chalonnais pouvaient s’approvisionner en eau.

Enfin le temps d’une activité ludique chacun, petit et grand, pourra mettre en couleur son propre dessin inspiré de la visite.

Sur réservation uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98. .

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

