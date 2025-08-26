Activités Familles « Bêtes curieuses » Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône

Début : 2025-08-26 14:00:00

À 14h pour les enfants de 6 à 10 ans et leurs parents.

Activité à faire en famille, enfants et parents, accompagnés d’un guide, pour partir à l’observation d’animaux cachés dans l’architecture.

Nous chercherons tous ensemble, au détour d’une cour, à l’intérieur du Cloître, de curieux motifs d’animaux ou des objets prenant leur forme.

Puis le temps d’une activité ludique chacun, petit et grand, pourra réaliser son propre animal inspiré des découvertes faites pendant la visite.

Sur réservation uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98. .

