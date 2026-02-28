Activités familles Bêtes curieuses Espace patrimoine Chalon-sur-Saône

Activités familles Bêtes curieuses

Espace patrimoine 24 quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Gratuit

2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-04-09

2026-04-09

Pour les enfants de 6 à 10 ans et leurs parents

Activité à faire en famille, enfants et parents, accompagnés d’un guide, pour partir à l’observation d’animaux cachés dans l’architecture.

Nous chercherons tous ensemble, au détour d’une cour, à l’intérieur de la Cathédrale ou du Cloître, de curieux motifs d’animaux ou des objets prenant leur forme.

Puis le temps d’une activité ludique chacun, petit et grand, pourra réaliser son propre animal inspiré des découvertes faites pendant la visite. .

Espace patrimoine 24 quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

